Nettoyeur haute pression HD 6/15 MX Plus mobile avec moteur à courant alternatif, commande par manocontacteur, chariot facilitant l'utilisation du flexible haute pression et de nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires. La nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton assure la grande longévité de cet appareil facile à manœuvrer et peu encombrant. Elle permet également de réduire sa consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité de nettoyage de près de 20 %. Un travail sans fatigue et un gain de temps au montage et démontage des équipements sont garantis par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur, et par les attaches rapides EASY!Lock qui permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. La décompression automatique protège efficacement et avec une grande fiabilité les composants haute pression des charges en position veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles pour une facilité de maintenance optimale.