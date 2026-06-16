Hogedrukreiniger HD 6/15 MX Plus

Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 MX aangedreven door een AC motor met drukregeling, geïntegreerde slanghaspel voor een handige bediening van de hogedrukslang, en tal van opbergmogelijkheden voor de accessoires. Een nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers en een messing cilinderkop zorgt voor een lange serviceduur van de machine die heel handig te manoeuvreren en op te bergen is. Hierdoor verlaagt het energieverbruik maar verbeteren de reinigingsprestaties met 20%. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal waardoor u minder kracht nodig hebt om het pistool vast te houden, en met de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele koppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid, wat zorgt voor een probleemloze bediening en een tijdsbesparing om het toestel op te starten en uit elkaar te halen. De automatische drukontlasting beschermt op een efficiënte en betrouwbare manier de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus. De hogedrukpomp en de electronische onderdelen zijn heel gemakkelijk bereikbaar dankzij de onderhoudsvriendelijke layout van het toestel.