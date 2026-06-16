Hogedrukreiniger HD 6/15 MX Plus
Compacte hogedrukreiniger HD 6/15 MX met AC motor, slanghaspel voor het comfortabel op-en afwinden van de hogedrukslang, een werkdruk van 150 bar en automatische drukontlasting.
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 MX aangedreven door een AC motor met drukregeling, geïntegreerde slanghaspel voor een handige bediening van de hogedrukslang, en tal van opbergmogelijkheden voor de accessoires. Een nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers en een messing cilinderkop zorgt voor een lange serviceduur van de machine die heel handig te manoeuvreren en op te bergen is. Hierdoor verlaagt het energieverbruik maar verbeteren de reinigingsprestaties met 20%. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal waardoor u minder kracht nodig hebt om het pistool vast te houden, en met de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele koppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid, wat zorgt voor een probleemloze bediening en een tijdsbesparing om het toestel op te starten en uit elkaar te halen. De automatische drukontlasting beschermt op een efficiënte en betrouwbare manier de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus. De hogedrukpomp en de electronische onderdelen zijn heel gemakkelijk bereikbaar dankzij de onderhoudsvriendelijke layout van het toestel.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Grote mobiliteitDuwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|31,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|35,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 966
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 MX Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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