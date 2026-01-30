Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Classic a été conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes et s'illustre par sa puissance élevée. Il se distingue par son format solide et son cadre acier robuste. Sa conception simple et intuitive permet une utilisation rapide et facile. Tous les composants essentiels sont faciles et rapides d'accès. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super est équipé du pistolet haute pression Classic pour les appareils de la gamme HD Classic. En outre, il dispose de l'attache rapide EASY!Lock haut de gamme. Ce dernier permet une fixation et un retrait 5 fois plus rapides. Pour un gain de temps et de sérénité. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable des particules de saleté et des impuretés, prolongeant ainsi sa durée de vie. Une puissante pompe à vilebrequin et des matériaux robustes constituent le cœur du nettoyeur haute pression : avec une culasse en laiton et des pistons à gaines en céramique. La pression peut être réglée sur la pompe en fonction des besoins. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, garantit une utilisation durable et prolongée.