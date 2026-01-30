Hogedrukreiniger HD 13/18-4 S Classic
De robuuste HD 13/18-4 S Classic koudwater-hogedrukreiniger is gemaakt voor zwaar dagelijks gebruik. Typische superklasse: betrouwbare reiniging dankzij krachtige prestaties.
De HD 13/18-4 S Classic koudwater-hogedrukreiniger is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden en maakt indruk met zijn krachtige prestaties. Hij scoort met zijn solide constructie en een robuust stalen frame. De structuur is eenvoudig, intuïtief en maakt een snel en ongecompliceerd gebruik mogelijk. Alle belangrijke onderdelen zijn gemakkelijk en snel toegankelijk. De superklasse hogedrukreiniger is uitgerust met het Classic hogedrukpistool voor apparaten uit de HD Classic serie. Daarnaast is hij voorzien van de hoogwaardige EASY!Lock snelsluiting. Dit maakt het 5 keer sneller op- en afbouwen mogelijk. Dit bespaart tijd en zenuwen. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de hogedrukpomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes en vervuiling en verlengt daarmee de levensduur. Een krachtige krukaspomp en robuuste materialen vormen het hart van de hogedrukreiniger: met een cilinderkop van messing en zuigers met keramische hulzen. De druk kan naar wens aan de pomp worden aangepast. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling zorgt voor een langdurige en duurzame werking.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties en hoog rendement. Lange levensduur en lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuust stalen frame met grote wielen voor maximale draagbaarheidBeschermt de machine zelfs in ongunstige omstandigheden. Eenvoudig en handig te vervoeren. Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
Helder machineontwerp
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met het kijkglas en de peilstok.
4-polige motor met laag toerental en lucht-waterkoeling
- Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
- Combineert efficiënte waterkoeling met een robuust luchtkoelsysteem voor maximaal koelvermogen, zelfs bij schommelende omgevingstemperaturen en watertemperaturen.
- Compact ontwerp voor maximale draagbaarheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1300
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 180
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|075
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|60
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|67,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 637 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van gevelbekleding en betonbekisting in de bouwsector
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 13/18-4 S Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.