Nettoyeurs haute pression HDS 12/18-4 S
Nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super équipé d'un moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau, d'une pompe axiale à 3 pistons robuste et de 2 réservoirs à détergent.
Équipé de série de composants haut de gamme comme le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau et une pompe axiale à 3 pistons robuste avec des pistons en céramique, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 12/18-4 S de Kärcher s'illustre par sa grande fiabilité. De plus, cet appareil de la gamme Super séduit les utilisateurs par une prise en main aisée grâce à la commande intuitive à un seul bouton, à un rangement ergonomique pour les accessoires et à la poignée-pistolet HP EASY!Force Advanced utilisable à moindre effort avec lance d'arrosage de 1 050 millimètres et Servo Control. Deux réservoirs à détergent avec des options de dosage précises, le mode eco!efficiency économique et la technologie de brûleur optimisée permettent en outre des nettoyages très rentables. Le concept de sécurité éprouvé composé d'un filtre à eau, d'une soupape de sécurité, d'un flexible SDS et d'options de détartrage élaborées protège en outre efficacement les composants, ce qui garantit une disponibilité et une longévité élevées de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevéeEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareilRangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble. Rangement pour détergents et accessoires
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Simplicité d'utilisation
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1200
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|7,7
|Consommation fioul eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|190
|Poids emballage inclus (kg)
|199,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 12/18-4 S
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.