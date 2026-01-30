Équipé de série de composants haut de gamme comme le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau et une pompe axiale à 3 pistons robuste avec des pistons en céramique, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 12/18-4 S de Kärcher s'illustre par sa grande fiabilité. De plus, cet appareil de la gamme Super séduit les utilisateurs par une prise en main aisée grâce à la commande intuitive à un seul bouton, à un rangement ergonomique pour les accessoires et à la poignée-pistolet HP EASY!Force Advanced utilisable à moindre effort avec lance d'arrosage de 1 050 millimètres et Servo Control. Deux réservoirs à détergent avec des options de dosage précises, le mode eco!efficiency économique et la technologie de brûleur optimisée permettent en outre des nettoyages très rentables. Le concept de sécurité éprouvé composé d'un filtre à eau, d'une soupape de sécurité, d'un flexible SDS et d'options de détartrage élaborées protège en outre efficacement les composants, ce qui garantit une disponibilité et une longévité élevées de l'appareil.