Hogedrukreiniger HDS 12/18-4S
Warmwater hogedrukreiniger uit de superklasse met watergekoelde, langzaam draaiende, 4-polige elektrische motor, robuuste 3-zuiger axiale pomp en 2 reinigingsmiddelentanks.
Standaard uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals de watergekoelde, langzaam draaiende, 4-polige elektrische motor, evenals een robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, scoort de HDS 12/18-4 S hogedrukreiniger voor warm water van Kärcher met een hoge betrouwbaarheid. Bovendien inspireert de machine uit de superklasse gebruikers met moeiteloze bediening dankzij intuïtieve bediening met één knop, ergonomische opslag van accessoires en het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter lange spuitlans en servo-control. Twee reinigingsmiddelentanks met nauwkeurige doseeropties, de zuinige eco!efficiency modus en de geoptimaliseerde brandertechnologie maken zeer economische reinigingstoepassingen mogelijk. Bewezen veiligheidstechnologie met waterfilter, veiligheidsventiel, SDS slang en goed doordachte ontkalkingsmogelijkheden beschermt bovendien effectief de onderdelen en garandeert een hoge beschikbaarheid en levensduur van de machine.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Hoogste efficiëntieZeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany". 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machineHet volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar. Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Dosering van reinigingsmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1200
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|7,7
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (g/u)
|6,1
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|190
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|199,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Optie voor een bediening met 2 lansen
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 12/18-4S
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.