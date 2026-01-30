Standaard uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals de watergekoelde, langzaam draaiende, 4-polige elektrische motor, evenals een robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, scoort de HDS 12/18-4 S hogedrukreiniger voor warm water van Kärcher met een hoge betrouwbaarheid. Bovendien inspireert de machine uit de superklasse gebruikers met moeiteloze bediening dankzij intuïtieve bediening met één knop, ergonomische opslag van accessoires en het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met 1050 millimeter lange spuitlans en servo-control. Twee reinigingsmiddelentanks met nauwkeurige doseeropties, de zuinige eco!efficiency modus en de geoptimaliseerde brandertechnologie maken zeer economische reinigingstoepassingen mogelijk. Bewezen veiligheidstechnologie met waterfilter, veiligheidsventiel, SDS slang en goed doordachte ontkalkingsmogelijkheden beschermt bovendien effectief de onderdelen en garandeert een hoge beschikbaarheid en levensduur van de machine.