Le nettoyeur haute pression HD 6/15 M mobile et non chauffé dispose d'usine de nombreux équipements pratiques innovants pour un travail sûr et confortable. La décompression automatique protège par exemple les composants haute pression des charges en position veille. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur et les attaches rapides EASY!Lock permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil peut être utilisé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une polyvalence maximale. La pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton accroît l'efficacité de nettoyage et l'efficacité énergétique de près de 20 %. De nombreuses possibilités de rangement pour le transport des accessoires et la grande facilité de maintenance complètent les atouts du modèle HD 6/15 M.