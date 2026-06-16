Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control

Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M met AC motor en axiaalpomp met 3 plunjers. Compact en betrouwbaar toestel met goede reinigingsprestaties en energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.

Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M is standaard uitgerust met tal van innovatieve uitrusting voor een veilige en comfortabele bediening. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadigingen in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de inspanning van de gebruiker tot praktisch nul te reduceren. Dankzij de EASY!Lock snelkopperlingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefkoppelingen. Het toestel is geschikt voor zowel een verticaal als stationair gebruik, wat zorgt voor een zeer grote flexibiliteit. De robuuste axiaalmpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop vergroot de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Er zijn tal van opbergmogelijkheden voor accessoires, ook tijdens het transport, en het ontwerp van het toestel is zeer service-vriendelijk.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control: Hoogwaardige uitrusting
Hoogwaardige uitrusting
Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control: Flexibele bediening
Flexibele bediening
Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control: Grote mobiliteit
Grote mobiliteit
Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
  • Houder voor bevestiging van de schuimlans
  • Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
  • Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
  • Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
  • Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
  • Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
  • Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
  • EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
  • Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
  • 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 560
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar/MPa) 150 / 15
Max. druk (bar/MPa) 225 / 22,5
Vermogen (kW) 3,1
Stroomkabel (m) 5
Watertoevoer 3/4″
Kleur antraciet
Gewicht (met toebehoren) (kg) 29,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 32,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 400 x 455 x 700

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force

Uitvoering

  • Lengte hogedrukslang: 10 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Drukuitschakeling
Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control
Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 M Edition Power Control

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.