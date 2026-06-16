Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M is standaard uitgerust met tal van innovatieve uitrusting voor een veilige en comfortabele bediening. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadigingen in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de inspanning van de gebruiker tot praktisch nul te reduceren. Dankzij de EASY!Lock snelkopperlingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefkoppelingen. Het toestel is geschikt voor zowel een verticaal als stationair gebruik, wat zorgt voor een zeer grote flexibiliteit. De robuuste axiaalmpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop vergroot de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Er zijn tal van opbergmogelijkheden voor accessoires, ook tijdens het transport, en het ontwerp van het toestel is zeer service-vriendelijk.