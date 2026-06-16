Hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M met AC motor en axiaalpomp met 3 plunjers. Compact en betrouwbaar toestel met goede reinigingsprestaties en energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.
Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M is standaard uitgerust met tal van innovatieve uitrusting voor een veilige en comfortabele bediening. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadigingen in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de inspanning van de gebruiker tot praktisch nul te reduceren. Dankzij de EASY!Lock snelkopperlingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefkoppelingen. Het toestel is geschikt voor zowel een verticaal als stationair gebruik, wat zorgt voor een zeer grote flexibiliteit. De robuuste axiaalmpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop vergroot de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Er zijn tal van opbergmogelijkheden voor accessoires, ook tijdens het transport, en het ontwerp van het toestel is zeer service-vriendelijk.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Grote mobiliteitDuwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|29,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 M Edition Power Control
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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