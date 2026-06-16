iSolar 400 Advanced
La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 700–1000 l/h
Grâce à son poids réduit et à un maniement aisé, il est également possible de nettoyer confortablement les installations en surélévation.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|700 / 1000
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Filetage des raccords
|M 18
|Diamètre (mm)
|400
|Poids emballage inclus (kg)
|2,6
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des panneaux solaires.
Accessoires
Piéces détachées iSolar 400 Advanced
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.