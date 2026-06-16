Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Le HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further est une édition limitée en coloris noir du nettoyeur haute pression à eau froide avec 30 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'un accessoire exclusif : l'eco!Booster.
Le nettoyeur haute pression HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fourni avec des accessoires exclusifs est un nettoyeur haute pression compact et performant, doté d'un moteur à courant triphasé lent à 4 pôles. Son format durable avec 30 % de matières recyclées répond aux normes écologiques les plus poussées et préserve de précieuses ressources. Son emballage écologique sans EPS, en carton ondulé à structure alvéolaire, offre une protection robuste contre les chocs et protège les surfaces délicates des rayures grâce à un revêtement à base d'amidon de pois. L'enrouleur de flexible automatique actionné par ressort facilite le maniement, réduit le temps de préparation et augmente la sécurité lors de l'utilisation. Un guidon rétractable ainsi que des possibilités de rangement intégrées garantissent sa mobilité et son rangement compact. La puissante pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton et décompression automatique garantit une longue durée de vie. Les accessoires comprennent 1 litre de RM 82N avec lance à mousse, une lampe à LED pour lance et l'eco!Booster. Le support EASY!Lock TR20 intégré permet d'accueillir les accessoires. Un accès direct à la pompe et au boîtier électrique facilite la maintenance et l'entretien.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatique actionné par ressortConfort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression. Permet des temps d'équipement réduits grâce à l'enroulement et au déroulement rapides. Évite les risques de trébuchement et accroît ainsi la sécurité opérationnelle.
Accessoires haut de gamme1 litre de détergent RM 82N et lance à mousse. Nettoyage rapide et en douceur grâce à l'eco!Booster. Lampe à LED pour lance haute pression pour des conditions de faible luminosité.
Caractéristiques durablesDesign avec 30 % de plastique recyclé¹⁾. Emballage sans EPS : offre une protection robuste et écologique contre les chocs grâce à du carton ondulé à structure alvéolaire et protège les surfaces délicates grâce à un revêtement résistant aux rayures en amidon de pois. L'eco!Booster augmente la puissance de nettoyage tout en permettant des économies d'eau et d'électricité.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès direct et facile à la pompe.
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
Haute mobilité
- Appareil compact à encombrement réduit grâce à un guidon rétractable par simple pression sur un bouton.
- Rentre sans aucun mal dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|380 - 760
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Puissance de raccordement (kW)
|4,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (avec accessoire) (kg)
|49,3
|Poids emballage inclus (kg)
|53,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- eco!Booster
- Servo Control
- Raccord rapide
- Lance à mousse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
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