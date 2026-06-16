Le nettoyeur haute pression HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fourni avec des accessoires exclusifs est un nettoyeur haute pression compact et performant, doté d'un moteur à courant triphasé lent à 4 pôles. Son format durable avec 30 % de matières recyclées répond aux normes écologiques les plus poussées et préserve de précieuses ressources. Son emballage écologique sans EPS, en carton ondulé à structure alvéolaire, offre une protection robuste contre les chocs et protège les surfaces délicates des rayures grâce à un revêtement à base d'amidon de pois. L'enrouleur de flexible automatique actionné par ressort facilite le maniement, réduit le temps de préparation et augmente la sécurité lors de l'utilisation. Un guidon rétractable ainsi que des possibilités de rangement intégrées garantissent sa mobilité et son rangement compact. La puissante pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton et décompression automatique garantit une longue durée de vie. Les accessoires comprennent 1 litre de RM 82N avec lance à mousse, une lampe à LED pour lance et l'eco!Booster. Le support EASY!Lock TR20 intégré permet d'accueillir les accessoires. Un accès direct à la pompe et au boîtier électrique facilite la maintenance et l'entretien.