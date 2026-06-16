Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
De HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further is een koudwaterhogedrukreiniger die is vervaardigd uit 30% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires zoals de eco!Booster.
De limited edition HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further hogedrukreiniger is vervaardigd uit 30% gerecycled kunststof¹⁾ en uitgerust met exclusieve accessoires, waardoor het een compacte maar krachtige machine is met een traaglopende 4-polige draaistroommotor. Het duurzame ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van 30% gerecyclede materialen, voldoet aan de hoogste ecologische normen en ontziet waardevolle hulpbronnen. De EPS-vrije, milieuvriendelijke verpakking biedt robuuste bescherming en voorkomt krassen. De automatische slanghaspel vereenvoudigt het gebruik, bespaart opbouwtijd en verhoogt de operationele veiligheid. De uitschuifbare duwbeugel en geïntegreerde opbergmogelijkheden zorgen voor een grote mobiliteit en compacte opslag. De krachtige axiale pomp met 3 plunjers, een messing cilinderkop en automatische drukontlasting garandeert een lange levensduur. Tot de meegeleverde accessoires behoren 1 liter RM 82N met schuimlans, een LED-sproeierverlichting en de eco!Booster. De geïntegreerde EASY!Lock TR20-houder biedt bovendien voldoende ruimte voor accessoires, terwijl de directe toegang tot de pomp en de elektrische kast het onderhoud en de service vereenvoudigt.
Kenmerken en voordelen
Automatische, veer-aangedreven slanghaspel.Maximaal comfort tijdens het hanteren van de hogedrukslang. Snelle op- en afbouw dankzij snel op- en afwinden. Voorkomt struikelgevaar, dus betere operationele veiligheid.
Accessoires van hoge kwaliteitInclusief 1 liter RM 82N reinigingsmiddel en een schuimlans. De eco!Booster zorgt voor een snelle en behoedzame reiniging. De LED-sproeierverlichting zorgt voor een uitstekend zicht onder slechte lichtomstandigheden.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾. De verpakking is volledig vrij van EPS en biedt een robuuste, milieuvriendelijke bescherming dankzij het gebruik van golfkarton met een honingraatstructuur. Bovendien worden kwetsbare oppervlakken optimaal beschermd tegen krassen door een speciale coating op basis van erwtstijfsel. De eco!Booster verhoogt de reinigingsprestaties en bespaart tegelijkertijd aanzienlijk op water en energie.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- De pomp is direct en gebruiksvriendelijk toegankelijk voor onderhoud en service.
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
Grote mobiliteit
- Dit compacte apparaat neemt weinig ruimte in beslag dankzij de duwbeugel die met één druk op de knop kan worden ingeschoven.
- Het apparaat kan moeiteloos worden opgeborgen in servicevoertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|49,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|53,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Servo Control
- Snelkoppeling
- Schuimlans
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flexibel
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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