De limited edition HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further hogedrukreiniger is vervaardigd uit 30% gerecycled kunststof¹⁾ en uitgerust met exclusieve accessoires, waardoor het een compacte maar krachtige machine is met een traaglopende 4-polige draaistroommotor. Het duurzame ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van 30% gerecyclede materialen, voldoet aan de hoogste ecologische normen en ontziet waardevolle hulpbronnen. De EPS-vrije, milieuvriendelijke verpakking biedt robuuste bescherming en voorkomt krassen. De automatische slanghaspel vereenvoudigt het gebruik, bespaart opbouwtijd en verhoogt de operationele veiligheid. De uitschuifbare duwbeugel en geïntegreerde opbergmogelijkheden zorgen voor een grote mobiliteit en compacte opslag. De krachtige axiale pomp met 3 plunjers, een messing cilinderkop en automatische drukontlasting garandeert een lange levensduur. Tot de meegeleverde accessoires behoren 1 liter RM 82N met schuimlans, een LED-sproeierverlichting en de eco!Booster. De geïntegreerde EASY!Lock TR20-houder biedt bovendien voldoende ruimte voor accessoires, terwijl de directe toegang tot de pomp en de elektrische kast het onderhoud en de service vereenvoudigt.