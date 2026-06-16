NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
iSolar 400 borstel voor een wateropbrengst van 700-1.000 l/u. De wateraangedreve discborstel met zijn breedte van 400 mm reinigt kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen. Ook perfect voor gebruik op verhoogde systemen.
De iSolar 400 wateraangedreven discborstel werd ontworpen voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 1.000 l/u. De borsel heeft een werkbreedte van 400 mm en is bijzonder geschikt voor de reiniging van kleinere tot middelgrote fotovoltaïsche systemen. Dankzij zijn laag gewicht en zijn eenvoudige bediening, kunnen zelfs verhoogde systemen handig worden schoongemaakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,6
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
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Toepassingen
- Reiniging van systemen met zonnepanelen
Toebehoren
Onderdelen NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
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