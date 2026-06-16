De compacte, mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus met 4-polige elektromotor overtuigt met een uitgebreide uitrusting, onderhoudsvriendelijke constructie en grote flexibiliteit. De geïntegreerde automatische slanghaspel vereenvoudigt het gebruik van de hogedrukslang enorm. De robuuste axiaalpomp met 3 geharde keramische plunjers, vergroot de reinigings- en energie-efficiëntie met een indrukwekkende 20% en garandeert langere onderhoudsintervallen. De automatische drukontlasting en een groot waterfilter zorgen voor de bescherming van de componenten. Innovatieve oplossingen verzekeren moeiteloos werken en een tijdbesparing tijdens de op- en afbouw. Terwijl het EASY!Force hogedruk spuitpistool gebruik maakt van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, om de inspanning van de gebruiker tot praktisch nul te reduceren, zorgen de EASY!Lock snelsluitingen voor een tot 5 keer snellere, maar even betrouwbare, bevestiging en ontkoppeling van de accessoires. Dankzij intelligente opbergmogelijkheden is er ruimte voor alle toebehoren, waaronder de optionele schuimlans met tank.