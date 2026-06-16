Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus
Uitstekende prestaties (800 l/u wateropbrengst aan 180 bar werkdruk) en een handige automatische slanghaspel kenmerken de HD 8/18-4 MXA Plus in het dagelijks gebruik.
De compacte, mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus met 4-polige elektromotor overtuigt met een uitgebreide uitrusting, onderhoudsvriendelijke constructie en grote flexibiliteit. De geïntegreerde automatische slanghaspel vereenvoudigt het gebruik van de hogedrukslang enorm. De robuuste axiaalpomp met 3 geharde keramische plunjers, vergroot de reinigings- en energie-efficiëntie met een indrukwekkende 20% en garandeert langere onderhoudsintervallen. De automatische drukontlasting en een groot waterfilter zorgen voor de bescherming van de componenten. Innovatieve oplossingen verzekeren moeiteloos werken en een tijdbesparing tijdens de op- en afbouw. Terwijl het EASY!Force hogedruk spuitpistool gebruik maakt van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, om de inspanning van de gebruiker tot praktisch nul te reduceren, zorgen de EASY!Lock snelsluitingen voor een tot 5 keer snellere, maar even betrouwbare, bevestiging en ontkoppeling van de accessoires. Dankzij intelligente opbergmogelijkheden is er ruimte voor alle toebehoren, waaronder de optionele schuimlans met tank.
Kenmerken en voordelen
Automatische haspel (met veer)Maximaal comfort tijdens het hanteren van de hogedrukslang. Snelle op- en afbouw dankzij snel op- en afwinden. Voorkomt struikelgevaar, dus betere operationele veiligheid.
Bijkomende steunvoetVergroot het standvlak van het toestel. Verhoogt de kantelstabiliteit bij rechtopstaande bediening.
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|45,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|49,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 966
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flexibel
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4 MXA Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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