Hogedrukreiniger HD 7/14-4 M Plus
Mobiele hogedrukreiniger HD 7/14-4 M Plus met AC motor en 3-plunjer axiaalpomp. Compact en betrouwbaar toestel met hoge reinigingsprestaties en goede energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.
Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 7/14-4 M Plus biedt standaard tal van innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bv, beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadigingen in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de kracht die nodig is om het pistool vast te houden tot nul te herleiden. Dankzij de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefkoppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid. Het toestel is geschikt voor zowel een verticaal als stationair gebruik, wat voor een enorme flexibiliteit zorgt. De robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Er zijn tal van opbergmogelijkheden voor de accessoires, ook tijdens het transport, en het toestel heeft ook een zeer service-vriendelijke layout. Dit alles draagt nog bij aan het intelligente concept van de HD 7/14-4 M Plus.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Grote mobiliteitDuwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|140 / 14
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Vermogen (kW)
|3,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|37
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|40,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 7/14-4 M Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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