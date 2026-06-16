Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 7/14-4 M Plus biedt standaard tal van innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bv, beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadigingen in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de kracht die nodig is om het pistool vast te houden tot nul te herleiden. Dankzij de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefkoppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid. Het toestel is geschikt voor zowel een verticaal als stationair gebruik, wat voor een enorme flexibiliteit zorgt. De robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Er zijn tal van opbergmogelijkheden voor de accessoires, ook tijdens het transport, en het toestel heeft ook een zeer service-vriendelijke layout. Dit alles draagt nog bij aan het intelligente concept van de HD 7/14-4 M Plus.