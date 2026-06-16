Hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Plus
Compacte, mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Plus, met langzaam lopende 4-polige elektromotor en automatische drukontlasting. Hoge reiniginsefficiëntie en energiezuinig.
Ontwikkeld voor zowel staand als liggend gebruik, biedt onze compacte, mobiele en krachtige HD 8/18-4 M hogedrukreiniger een maximale flexibiliteit. Handige kenmerken zoals Servo Control, een traploze regeling van water-en drukhoeveelheid direct op het spuitpistool, een eenvoudige wendbaarheid en beperkte afmetingen bieden een maximum aan gebruiksgemak. Dankzij de aandrijving door een 4-polige, traag lopende elektromotor met drukregeling, verlaagt het energieverbruik maar verbeteren de reinigingsprestaties met 20%. De automatische drukontlasting beschermt op een efficiënte en betrouwbare manier de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal waardoor u minder kracht nodig hebt om het pistool vast te houden, en met de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele koppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid, wat zorgt voor een probleemloze bediening en een tijdsbesparing om het toestel op te starten en uit elkaar te halen. De talrijke opbergmogelijkheden van de accesoires zorgen voor een veilig transport.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Grote mobiliteitDuwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Eenvoudige ServiceEenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is. Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|41
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|44,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4 M Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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