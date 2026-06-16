Ontwikkeld voor zowel staand als liggend gebruik, biedt onze compacte, mobiele en krachtige HD 8/18-4 M hogedrukreiniger een maximale flexibiliteit. Handige kenmerken zoals Servo Control, een traploze regeling van water-en drukhoeveelheid direct op het spuitpistool, een eenvoudige wendbaarheid en beperkte afmetingen bieden een maximum aan gebruiksgemak. Dankzij de aandrijving door een 4-polige, traag lopende elektromotor met drukregeling, verlaagt het energieverbruik maar verbeteren de reinigingsprestaties met 20%. De automatische drukontlasting beschermt op een efficiënte en betrouwbare manier de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal waardoor u minder kracht nodig hebt om het pistool vast te houden, en met de EASY!Lock snelkoppelingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele koppelingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid, wat zorgt voor een probleemloze bediening en een tijdsbesparing om het toestel op te starten en uit elkaar te halen. De talrijke opbergmogelijkheden van de accesoires zorgen voor een veilig transport.