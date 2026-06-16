Conçu pour une utilisation à la verticale et à l'horizontale, le nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Plus compact, mobile et puissant offre une polyvalence maximale. Le confort du travail est assuré par des fonctionnalités pratiques, comme le système Servo Control qui permet de régler le débit d'eau et la pression de service directement sur la poignée-pistolet, mais aussi par la maniabilité optimale et le faible encombrement de l'appareil. Entraînée par un moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur, la nouvelle technologie de pompe permet une augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique. La décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge en position veille. Un travail sans fatigue et un gain de temps au montage et démontage des équipements sont garantis par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur, et par les attaches rapides EASY!Lock qui permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Plusieurs options sont disponibles pour le rangement en toute sécurité des accessoires directement sur l'appareil.