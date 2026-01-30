Hogedrukreiniger HD 7/18-4 M Classic
Robuuste, veelzijdige hogedrukreiniger met stalen frame, 4-polige laagtoerige motor, krukaspomp met messing cilinderkop voor lange standtijden en lage onderhoudsinspanning.
De gebruiksvriendelijke HD 7/18-4 M Classic hogedrukreiniger uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. De machine uit de middenklasse is geschikt voor een breed scala aan reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en -apparatuur, evenals gevelreiniging en in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt ook instelmogelijkheden voor watervolume en werkdruk. Het lagere toerental van de 4-polige laagtoerige motor zorgt ook voor minder slijtage aan de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke componenten zijn in slechts enkele stappen gemakkelijk toegankelijk dankzij het eenvoudige onderhoud. Het slimme concept van de HD 7/18-4 M Classic wordt afgerond door doordachte accessoire-opberging met EASY!Lock-aansluitingen voor snelle en intuïtieve vervanging van accessoires.
Kenmerken en voordelen
4-polige laagtoerige elektromotorVerminderd motortoerental voor minder pompslijtage. Lange levensduur van de motor. Zeer lage motortrillingen.
Robuuste krukaspomp met cilinderkop van messingLange levensduur en lage onderhoudskosten. Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Simpel onderhoudAlle belangrijke componenten zijn in een paar eenvoudige stappen toegankelijk. Het vulniveau en de kwaliteit van de olie zijn gemakkelijk af te lezen dankzij het kijkglas. Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Met praktische opbergruimte voor sproeiers en kleine onderdelen.
- Maakt veilige opslag van de hogedrukslang mogelijk.
- Met geïntegreerde accessoirehaak voor de stroomkabel.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Snel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires.
- Gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 700
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|70 - 180
|Max. druk (bar)
|220
|Vermogen (kW)
|5,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|038
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|49,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|62,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 528 x 952
Inbegrepen bij levering
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Kan worden gebruikt voor het reinigen van gevels
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 7/18-4 M Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.