Parmi les appareils les plus puissants de la gamme Super de Kärcher, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 S assure d'excellents résultats de nettoyage dans des conditions d'utilisation difficiles. Ses composants de haute qualité comme le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi par eau et la robuste pompe axiale à 3 pistons en céramique sont un gage de qualité maximale tandis que le mode eco!efficiency économique assure une rentabilité élevée. Très simple d'utilisation et de maintenance, de conception ergonomique et confortable à transporter, le HDS 13/20-4 S séduit également par son excellente convivialité. Celle-ci est notamment assurée par le pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée. La technologie de brûleur optimisée, les deux réservoirs à détergent, la technologie de sécurité avancée, les attaches rapides EASY!Lock et les possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires viennent parfaire l'éventail d'équipements déjà bien fourni.