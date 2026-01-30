Als een van de krachtigste machines in de superklasse van Kärcher, maakt de HDS 13/20-4 S hogedrukreiniger voor warm water indruk met de beste reinigingsresultaten onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Hoogwaardige componenten zoals de langzaam draaiende, 4-polige, watergekoelde elektrische motor en de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger bieden maximale kwaliteit, terwijl de zuinige eco!efficiency modus zorgt voor maximale efficiëntie. Zeer eenvoudig te bedienen en te onderhouden, ergonomisch ontworpen en gemakkelijk te vervoeren, scoort de HDS 13/20-4 S ook hoog op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Dit wordt onderstreept door het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-control en 1050 millimeter lange spuitlans met gepatenteerde spuitmondstuk technologie. De geoptimaliseerde brandertechnologie, 2 reinigingsmiddelentanks, uitgebreide veiligheidstechnologie, tijdbesparende EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen en geavanceerde opties voor accessoire-opslag maken het uitgebreide uitrustingspakket van de machine compleet.