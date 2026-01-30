Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 S
Voor maximale prestaties onder de zwaarste omstandigheden: de hogedrukreiniger voor warm water uit de superklasse met een 4-polige, watergekoelde elektrische motor en een robuuste 3-zuiger axiale pomp.
Als een van de krachtigste machines in de superklasse van Kärcher, maakt de HDS 13/20-4 S hogedrukreiniger voor warm water indruk met de beste reinigingsresultaten onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Hoogwaardige componenten zoals de langzaam draaiende, 4-polige, watergekoelde elektrische motor en de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger bieden maximale kwaliteit, terwijl de zuinige eco!efficiency modus zorgt voor maximale efficiëntie. Zeer eenvoudig te bedienen en te onderhouden, ergonomisch ontworpen en gemakkelijk te vervoeren, scoort de HDS 13/20-4 S ook hoog op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Dit wordt onderstreept door het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-control en 1050 millimeter lange spuitlans met gepatenteerde spuitmondstuk technologie. De geoptimaliseerde brandertechnologie, 2 reinigingsmiddelentanks, uitgebreide veiligheidstechnologie, tijdbesparende EASY!Lock snelkoppelingsbevestigingen en geavanceerde opties voor accessoire-opslag maken het uitgebreide uitrustingspakket van de machine compleet.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Hoogste efficiëntieZeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany". 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machineHet volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar. Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Dosering van reinigingsmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|9,5
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|7,6
|Vermogen (kW)
|9,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|206
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|215,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Optie voor een bediening met 2 lansen
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 13/20-4 S
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.