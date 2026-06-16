Le HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de près de 15 % de plastique recyclé¹ et fourni avec des accessoires exclusifs comme l'eco!Booster MAX et la lampe à LED pour lance, est un appareil d'entrée écologique et performant dans la gamme Super des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Le mode eco!efficiency, un dosage de détergent précis, un interrupteur de service pour régler la dureté de l'eau ainsi qu'une technologie de brûleur optimisée permettent un fonctionnement économique associé à d'excellents résultats de nettoyage. Ces derniers sont notamment dus au rendement exceptionnel de la pompe, à la technologie de buse brevetée ainsi qu'aux pistons en céramique intégrés et à la soufflerie turbo. Le concept d'utilisation intuitif avec des afficheurs à LED facilite la prise en main tandis qu'une roulette pivotante, de grandes roues à bandage en caoutchouc et des guidons ergonomiques garantissent un transport facile. La maintenance et l'entretien s'effectuent tout aussi aisément : tous les composants concernés sont faciles d'accès et les données de fonctionnement essentielles sont consultables en tout confort.