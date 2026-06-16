Hogedrukreiniger HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
De HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further is een warmwaterhogedrukreiniger die is vervaardigd uit 15% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires, zoals de eco!Booster MAX.
De limited edition zwarte HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further is vervaardigd uit 15 procent gerecycled kunststof¹⁾ en beschikt over exclusieve accessoires zoals de eco!Booster MAX en LED-sproeierverlichting, waarmee het een milieuvriendelijk en krachtig instapmodel vormt in de superklasse van warmwaterhogedrukreinigers. De eco!efficiency-stand, een nauwkeurige doseereenheid voor reinigingsmiddelen, een softwareschakelaar voor de regeling van de waterhardheid en een geoptimaliseerde brandertechniek maken een economische werking mogelijk terwijl er uitstekende reinigingsresultaten worden geleverd. Dit is in het bijzonder te danken aan de uitmuntende pompefficiëntie, de gepatenteerde sproeiertechnologie, de keramische zuigers en de turboblazer. Het intuïtieve bedieningsconcept met LED-displays zorgt voor een groot gebruiksgemak, terwijl twee zwenkwielen, grote wielen met rubberbanden en ergonomische duwbeugels een eenvoudig transport garanderen. Ook het onderhoud en de service verlopen moeiteloos, aangezien alle relevante componenten gemakkelijk toegankelijk zijn en belangrijke bedrijfsgegevens eenvoudig kunnen worden opgevraagd.
Kenmerken en voordelen
RendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
BetrouwbaarheidHet Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen. De bedrijfsgegevens van de machine (gebruiksduur en vereiste service-intervallen) kunnen opgevraagd worden.
Duurzaamheidskenmerken
Hoogste efficiëntie
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 15% gerecycleerd kunststof¹⁾
- Grondige reiniging, zelfs bij weinig licht, dankzij de krachtige LED-koplamp.
- Hogere reinigingsprestaties met gelijktijdige water- en energiebesparing dankzij de eco!Booster MAX.
- Ontwerp met 15% gerecycled plastic¹⁾.
- Grondige reiniging, zelfs bij weinig licht, dankzij de krachtige LED-koplamp.
- Hogere reinigingsprestaties met gelijktijdige water- en energiebesparing dankzij de eco!Booster MAX.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|550 - 1100
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,9
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|160,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- eco!Booster
- Hogedruklans
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- Electronisch controlesysteem met LED-display
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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