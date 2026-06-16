De limited edition zwarte HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further is vervaardigd uit 15 procent gerecycled kunststof¹⁾ en beschikt over exclusieve accessoires zoals de eco!Booster MAX en LED-sproeierverlichting, waarmee het een milieuvriendelijk en krachtig instapmodel vormt in de superklasse van warmwaterhogedrukreinigers. De eco!efficiency-stand, een nauwkeurige doseereenheid voor reinigingsmiddelen, een softwareschakelaar voor de regeling van de waterhardheid en een geoptimaliseerde brandertechniek maken een economische werking mogelijk terwijl er uitstekende reinigingsresultaten worden geleverd. Dit is in het bijzonder te danken aan de uitmuntende pompefficiëntie, de gepatenteerde sproeiertechnologie, de keramische zuigers en de turboblazer. Het intuïtieve bedieningsconcept met LED-displays zorgt voor een groot gebruiksgemak, terwijl twee zwenkwielen, grote wielen met rubberbanden en ergonomische duwbeugels een eenvoudig transport garanderen. Ook het onderhoud en de service verlopen moeiteloos, aangezien alle relevante componenten gemakkelijk toegankelijk zijn en belangrijke bedrijfsgegevens eenvoudig kunnen worden opgevraagd.