Kärcher iSolar. De systeemoplossing voor reiniging van zonnepanelen.
Verontreinigingen als gevolg van stof, roet en pollen verminderen de capaciteit van fotovoltaïsche installaties en zonthermische modules tot 20%. De natuurlijke inwerking van regen, dooiwater en wind is nooit voldoende om zonnepanelen effectief te reinigen. Voor een grondige zonnepaneelreiniging biedt Kärcher daarom voortaan nieuwe toebehoren voor hogedrukreinigers: met de iSolar, een op een telescoopstang bevestigd systeem met roterende borstels, kan afhankelijk van de uitvoering een moduleoppervlak tot 1.500 m² economisch worden gereinigd. De iSolar zonnepaneelreiniger is door DLG e.V. - (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.) gecertificeerd.
Schone panelen – gegarandeerde rendementen.
Het eerste DLG-geteste reinigingssysteem voor fotovoltaïsche installaties! Geraffineerde reinigingsoplossingen van Kärcher zorgen voor compromisloos schone zonnepanelen – en daardoor een tot
20 procent hoger rendement dan het geval is bij sterk vervuilde panelen.
De toepassingsmogelijkheden van iSolar zijn nagenoeg onbegrensd. Overal waar zonnepanelen en fotovoltaïsche installaties worden gebruikt, garandeert iSolar het rendement uit zonne-energie: landbouw, handel, industrie en woongebouwen. Met name op locaties die aan sterke vervuiling zijn blootgesteld. In de landbouw veroorzaken met name stof van aangrenzende akkeroppervlakken alsmede luchtafvoer van stallen, grote problemen. Kärcher iSolar vormt een economische oplossing voor zowel exploitanten van installaties alsook reinigingsdienstverleners.
Ons advies voor reiniging van fotovoltaïsche installaties: de warmwater-hogedrukreiniger HDS 10/20-4 M of de koudwater-hogedrukreinigerHD 10/23-4 S in combinatie met het Kärcher wateronthardingssysteem en de iSolar toebehoren. Hiervoor zijn een discborstel en een telescoopstang nodig.
Zacht en grondig: iSolar 800/400.
De borstels iSolar 400 en iSolar 800 worden door middel van een waterstraal uit de hogedrukreiniger aangedreven, die gelijktijdig zorgt voor de afvoer van vuil. Het reinigingseffect zelf wordt bereikt door de mechanische werking van de borstels. De borstels bestaan uit nylon en garanderen een krasvrije reiniging van de paneeloppervlakken. De iSolar 800/400 werken in het lagedrukbereik, waardoor er geen enkel beschadigingsgevaar voor de panelen bestaat. Voor een maximale duurzaamheid zijn de roterende borstels uitgevoerd met robuuste kogellagers.
iSolar 400 borstel
De door water aangedreven discborstel iSolar 400 heeft een werkbreedte van 400 mm en is met name geschikt voor reiniging van kleine tot middelgrote zonnepanelen installaties. Deze zonnepaneelreiniger is dankzij het geringe gewicht en de gebruiksvriendelijkheid ook ideaal voor het gemakkelijk reinigen van verhoogde installaties
- Compact basismodel voor kleine oppervlakken
- Speciaal geschikt voor verhoogde installaties
- Door water aangedreven discborstel met kogellagers
- Aansluiting M 18 × 1,5; compatibel met gangbare professionele HD/HDS-apparaten
- Watervermindering van aangrenzende panelen
iSolar 800 borstel
De door water aangedreven discborstel iSolar 800 heeft een werkbreedte van 800 mm en twee contraroterende discborstels. Deze wordt gebruikt voor de reiniging van fotovoltaïsche installaties. De contraroterende borstels heffen alle dwarskrachten die optreden op en zorgen zo voor een optimale behandeling. De flexibele schanierverbinding op de aansluiting van de borstelkop verlicht de werkzaamheden. Het scharnier zorgt ervoor dat de borstelharen voortdurend plat liggen en leveren daardoor gelijkmatige reinigingsresultaten op. De borstelkop valt op door de bijzonder hoge oppervlaktecapaciteit. Ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken met zonnepanelen zoals staldaken.
- Zeer hoge reinigings- en oppervlakprestaties
- Optimaal gebruik door opheffing van de dwarskrachten
- Contraroterende discborstels met kogellagers
- Robuuste messing schanierverbinding voor een flexibele werkhoek
- Aansluiting M 18 × 1,5; compatibel met gangbare professionele HD/HDS-apparaten
- Watervermindering van aangrenzende panelen
iSolar valbeveiliging - voor veilig werken op daken.
- Gecertificeerd genormaliseerd veiligheidssysteem
- Meelopend vangapparaat met valdemper
- Robuuste metalenbox voor opslag en transport
- Inclusief 12 m kernmantellijn
- Aanslagband voor bevestiging
- Harnas met snelsluitingen
Kalk en grof vuil: veilig verwijderd.
Kalkrijk water kan kalkresten veroorzaken, waardoor de capaciteit van de panelen drastisch kan teruglopen. Voor een betrouwbare bescherming tegen kalkafzetting zorgen de mobiele Kärcher waterontharders en reinigingsmiddel voor zonnepanelen RM 99. In de waterontharder onttrekt een ionenwisselhars de opgeloste kalk aan het water en vermindert de hardheid tot 0–1 °dH. Wanneer reiniging met water onvoldoende is, bijv. bij grof of vethoudend vuil, verwijdert het reinigingsmiddel voor zonnepanelen RM 99 het vuil en bindt zo de opgeloste kalk, waardoor er geen kalkafzettingen kunnen ontstaan.
Reinigingsmiddel voor zonnepanelen RM 99: effectief en veilig
- Verwijdert effectief en materiaalveilig het meest hardnekkige vuil
- Voorkomt kalkafzettingen bij
- Alle waterhardheden
- Eenvoudig biologisch afbreekbaar
Mobiel gebruik tegen kalk : de waterontharder
Kalkrijk water kan kalkresten veroorzaken. Voor een betrouwbare bescherming tegen kalkafzetting zorgen de mobiele Kärcher waterontharders WS 50 en reinigingsmiddel voor zonnepanelen RM 99. In de waterontharder onttrekt een ionenwisselhars de opgeloste kalk aan het water en vermindert de hardheid tot 0–1 °dH. Reiniging zonder droogresten.
- Uitstekende mobiliteit en eenvoudig transport
- Stalen buisframe met poedercoating met grote wielen met luchtbanden