Schone panelen – gegarandeerde rendementen.

Het eerste DLG-geteste reinigingssysteem voor fotovoltaïsche installaties! Geraffineerde reinigingsoplossingen van Kärcher zorgen voor compromisloos schone zonnepanelen – en daardoor een tot

20 procent hoger rendement dan het geval is bij sterk vervuilde panelen.

De toepassingsmogelijkheden van iSolar zijn nagenoeg onbegrensd. Overal waar zonnepanelen en fotovoltaïsche installaties worden gebruikt, garandeert iSolar het rendement uit zonne-energie: landbouw, handel, industrie en woongebouwen. Met name op locaties die aan sterke vervuiling zijn blootgesteld. In de landbouw veroorzaken met name stof van aangrenzende akkeroppervlakken alsmede luchtafvoer van stallen, grote problemen. Kärcher iSolar vormt een economische oplossing voor zowel exploitanten van installaties alsook reinigingsdienstverleners.

Ons advies voor reiniging van fotovoltaïsche installaties: de warmwater-hogedrukreiniger HDS 10/20-4 M of de koudwater-hogedrukreinigerHD 10/23-4 S in combinatie met het Kärcher wateronthardingssysteem en de iSolar toebehoren. Hiervoor zijn een discborstel en een telescoopstang nodig.