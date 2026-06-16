iSolar 800 Advanced
Voor wateropbrengsten van 1.100–1.300 l/u: de iSolar borstelkop met twee contraroterende discborstels en flexibele hoekverbinding zorgt voor een egale glans van fotovoltaïsche systemen.
Ontworpen voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1.100 tot 1.300 l/u. De iSolar 800 heeft een grote werkbreedte van 800 mm. De wateraangedreven borstelkop is uitgerust met twee contraroterende discborstels. Zij compenseren eventuele dwarskrachten en maken de reiniging op die manier eenvoudiger. De flexibele hoekverbinding op de aansluiting van de borstelkop vergemakkelijkt de reiniging nog meer en zorgt ervoor dat de borselharenaltijd volledig contact hebben met het oppervlak. Dit betekent dat fotovoltaïsche systemen tot in de perfectie kunnen worden schoongemaakt met consequent gelijkmatige resultaten. Zelfs zeer grote systemen, zoals we die vaak terugvinden daken van schuren, kunnen in geen tijd worden schoongemaakt dankzij de hoge oppervlakteprestatie.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|1100 / 1300
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|800
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,7
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Reiniging van systemen met zonnepanelen
Toebehoren
Onderdelen iSolar 800 Advanced
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