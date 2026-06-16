Ontworpen voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1.100 tot 1.300 l/u. De iSolar 800 heeft een grote werkbreedte van 800 mm. De wateraangedreven borstelkop is uitgerust met twee contraroterende discborstels. Zij compenseren eventuele dwarskrachten en maken de reiniging op die manier eenvoudiger. De flexibele hoekverbinding op de aansluiting van de borstelkop vergemakkelijkt de reiniging nog meer en zorgt ervoor dat de borselharenaltijd volledig contact hebben met het oppervlak. Dit betekent dat fotovoltaïsche systemen tot in de perfectie kunnen worden schoongemaakt met consequent gelijkmatige resultaten. Zelfs zeer grote systemen, zoals we die vaak terugvinden daken van schuren, kunnen in geen tijd worden schoongemaakt dankzij de hoge oppervlakteprestatie.