De HD 13/18-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. Op deze manier is het mogelijk om op gevoelige substraten te reageren door de druk te verminderen - zonder de spuitmond te veranderen en het apparaat in te stellen. De Vibrasoft-vuilfrees dempt geluid en trillingen. Assistentiesystemen en LED-statusindicaties zorgen voor oriëntatie. Het superklasse apparaat maakt indruk met een uitstekende afwerking en de beste materialen. De kern is een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling is duurzaam en krachtig. Geïntegreerde aluminium framesteunen vormen een lichtgewicht chassis, geschikt voor kraanbelading. De verticale constructie met een verticale motor-pompunit zorgt voor een compact ontwerp en mobiliteit. Bovendien zijn een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating en veel opbergruimte voor accessoires geïnstalleerd, evenals een automatische slanghaspel voor het op- en afrollen tot 45° - zelfs onder druk.