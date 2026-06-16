Hogedrukreiniger HD 13/18-4 SXA Plus
De HD 13/18-4 SXA Plus koudwater hogedrukreiniger gemaakt van de beste materialen voor maximale prestaties. Met assistentiesystemen, automatische slangoproller en Vibrasoft vuilfrees.
De HD 13/18-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. Op deze manier is het mogelijk om op gevoelige substraten te reageren door de druk te verminderen - zonder de spuitmond te veranderen en het apparaat in te stellen. De Vibrasoft-vuilfrees dempt geluid en trillingen. Assistentiesystemen en LED-statusindicaties zorgen voor oriëntatie. Het superklasse apparaat maakt indruk met een uitstekende afwerking en de beste materialen. De kern is een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling is duurzaam en krachtig. Geïntegreerde aluminium framesteunen vormen een lichtgewicht chassis, geschikt voor kraanbelading. De verticale constructie met een verticale motor-pompunit zorgt voor een compact ontwerp en mobiliteit. Bovendien zijn een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating en veel opbergruimte voor accessoires geïnstalleerd, evenals een automatische slanghaspel voor het op- en afrollen tot 45° - zelfs onder druk.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelAutomatisch op- en afrollen tot een hoek van 45°, ook onder druk. Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating. Insteltijden tot twee keer zo snel.
Compact rechtopstaand ontwerpconcept gebaseerd op verticale opstelling van motor- en pompeenheidKleine voetafdruk en ruimtebesparende proporties. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt voor een stabiele ondergrond van de machine.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkopLange levensduur en lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfrees
- Vermindert trillingen tot 30%.
- Vermindert volume en geluidsniveau.
- Het roterende mondstuk maakt uitgebreide reinigingswerkzaamheden overbodig.
Intelligent serviceconcept vergemakkelijkt snelle bediening ter plaatse
- Zwenkbare pompkop.
- Handige oliepeilaanduiding en olieafvoeropening geïntegreerd in het chassis.
- Modulaire constructie, bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Assistentie systemen en LED Status Display
- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Automatische uitschakeling bij laagspanningsbereik of overspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opbergvak.
- Verstelbare haken, bijv. voor het opbergen van een tweede lans of elektrische kabel.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1300
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 180
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|075
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|81,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|90,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met softgrip
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Ultra Guard
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo Control
Uitvoering
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Videos
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Reinigen van machines en werktuigen op de bouwplaats, zoals cementmolens, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Reinigen van voertuigen in de transportsector, zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 13/18-4 SXA Plus
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