L' eco!Booster ULTRA EFFICACE professional

Découvrez la toute dernière innovation de Kärcher en termes d'accessoire pour nettoyeurs haute pression : l'eco!Booster. Cette buse jet plat entièrement revue offre une puissance de nettoyage sans précédent. Jusqu'à 50% de surface supplémentaire nettoyée avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à un jet plat. De plus, il est parfaitement adapté aux surfaces les plus sensibles comme le bois ou le composite. Pour les salissures les plus tenaces, l'embout peut être retiré pour cibler des zones spécifiques.