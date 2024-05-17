L'eco!Booster ULTRA EFFICACE professional
Découvrez la toute dernière innovation de Kärcher en termes d'accessoire pour nettoyeurs haute pression : l'eco!Booster. Cette buse jet plat entièrement revue offre une puissance de nettoyage sans précédent. Jusqu'à 50% de surface supplémentaire nettoyée avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à un jet plat. De plus, il est parfaitement adapté aux surfaces les plus sensibles comme le bois ou le composite. Pour les salissures les plus tenaces, l'embout peut être retiré pour cibler des zones spécifiques.
50% de puissance de nettoyage en plus
Obtenir plus rapidement un résultat à l'effet WOW : l'eco!Booster pose de nouveaux jalons en matière de nettoyage de surfaces délicates. Le décapage de la saleté se fait sur une largeur nettement plus importante qu'avec le jet plat classique tout en étant très uniforme. Ainsi, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace.
50% d'efficacité énergétique en plus
Plus de puissance de nettoyage, moins d'énergie : avec l'eco!Booster, vous pouvez nettoyer la même surface avec le même nettoyeur haute pression en nettement moins de temps.
50% d'efficacité hydraulique en plus
Puissant contre la saleté, respectueux des ressources : le nettoyage efficace et rapide avec l'eco!Booster permet d'économiser de l'eau.
* Par rapport à la puissance de nettoyage de la buse à jet plat.
** Basé sur 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat.
Nos variantes eco!Booster ont été développées pour différents nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude et sont par conséquent équipées de tailles de buse différentes. Afin de garantir que vous choisissiez la variante adaptée à votre appareil professionnel, utilisez notre aperçu pratique.
PLUS QU'UN GAIN DE TEMPS, C'EST UNE RÉVOLUTION
L'eco!Booster amène l'efficacité et la durabilité dans le nettoyage au niveau supérieur avec une augmentation du rendement de 50 %. Cette solution est idéale pour le nettoyage des surfaces verticales étendues avec des finitions délicates et des saletés légèrement ou moyennement adhérentes.
50 % d'augmentation du rendement surfacique
L'eco!Booster pose de nouveaux jalons en matière de nettoyage de surfaces délicates. Le rendement surfacique accru de 50 % vous permet d'économiser non seulement du temps, mais aussi de l'eau et de l'électricité.