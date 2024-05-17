De ULTRA EFFICIENTE eco!Booster professional
Ontdek de nieuwste innovatie van Kärcher op het gebied van accessoires voor hogedrukreinigers: de eco!Booster. Deze gloednieuwe spuitlans biedt ongekende reinigingsprestaties: tot 50% meer oppervlak gereinigd met dezelfde hoeveelheid water en elektriciteit en in dezelfde tijd vergeleken met een standaard spuitlans. Bovendien is de eco!Booster perfect geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout, composiet of crepis.
50% meer reinigingsprestaties
Behaal sneller WOW-resultaten: de eco!Booster zet nieuwe normen bij het reinigen van gevoelige oppervlakken. Het vuil wordt over een veel grotere breedte verwijderd dan bij de klassieke spuitlans en blijft toch zeer uniform. Hierdoor wordt vuil bijzonder effectief verwijderd.
50% meer energie-efficiëntie
Meer reinigingskracht, minder energie: met de eco!Booster reinigt u hetzelfde oppervlak in aanzienlijk minder tijd met dezelfde hogedrukreiniger.
50% meer water-efficiëntie
Krachtig tegen vuil, vriendelijk voor hulpbronnen: efficiënt en snel reinigen met de eco!Booster bespaart water.
*Vergeleken met de reinigingskracht van de vlakstraalsproeier.
**Gebaseerd op 50% meer oppervlak dat kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water vergeleken met de klassieke spuitlans.
Onze eco!Booster-varianten zijn ontwikkeld voor verschillende koud- en warmwaterhogedrukreinigers en zijn daarom voorzien van verschillende grootte van sproeiers. Om er zeker van te zijn dat je de juiste variant voor jouw professionele apparaat kiest, kun je ons handig overzicht gebruiken.
HET BESPAART NIET ALLEEN TIJD, HET IS EEN ECHTE GAME-CHANGER
De eco!Booster tilt reinigingsefficiëntie en duurzaamheid naar een hoger niveau met een 50% hogere capaciteit. Deze oplossing is ideaal voor het reinigen van grote verticale oppervlakken met delicate afwerkingen en lichte tot middelzware vervuiling.
50% verhoging van de oppervlakteopbrengst
De eco!Booster zet een nieuwe standaard als het gaat om het reinigen van kwetsbare oppervlakken. Dankzij de 50% grotere oppervlakte-efficiëntie bespaar je niet alleen tijd, maar ook water en elektriciteit.