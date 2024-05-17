De ULTRA EFFICIENTE eco!Booster professional

Ontdek de nieuwste innovatie van Kärcher op het gebied van accessoires voor hogedrukreinigers: de eco!Booster. Deze gloednieuwe spuitlans biedt ongekende reinigingsprestaties: tot 50% meer oppervlak gereinigd met dezelfde hoeveelheid water en elektriciteit en in dezelfde tijd vergeleken met een standaard spuitlans. Bovendien is de eco!Booster perfect geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout, composiet of crepis.