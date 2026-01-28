Aspirateurs industriels solides/poussières

Des aspirateurs dotés d'un système de filtration spécifique Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros –, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers les systèmes de filtration utilisés. Le système industriel Kärcher propose le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en fonctionnement continu 24/7 directement au cœur du process.