Industriezuigers voor vaste partikels & stof

De stofzuiger met de speciale filtertechnologie. Een grote verscheidenheid aan stoffen en restmateriaal moet in de verschillende industrieën worden gestofzuigd. Schadelijk stof, fijne en grove spaanders, zand, schuurmiddelen, allerlei vezels, voedselresten, organische stoffen, zeer lichte tot zeer zware materialen stellen de hoogste eisen aan de toegepaste filtertechnologie. In ons assortiment vindt u voor elke taak de optimale filter, ongeacht of het nu dagelijks gebruik met intervallen of vol-continu 24/7 is.