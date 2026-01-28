Industriezuigers
Van mobiele machine tot kant-en-klaar vacuüm- of stofverwijderingssysteem. Hoge zuigkracht voor alle eisen: met het juiste toebehoren kunnen de Kärcher stof-/waterstofzuigers zelfs vloeistoffen en brandbaar stof opzuigen in de industrie opzuigen.
Industriezuigers voor vloeistoffen & spanen
Onze robuuste industriële stofzuigers zijn ook in staat om permanent en betrouwbaar grote hoeveelheden schuurspanen en smeermiddelen te verwerken. Hierdoor zijn onze industriële stofzuigers uw eerste keuze voor het stofzuigen van spanen en emulsies, b.v. van frees- en andere moderne bewerkingsmachines.
Industriezuigers voor vaste partikels & stof
Ontdek ons brede productportfolio van industriële stofzuigers met speciale filtertechniek voor het stofzuigen van fijne en grove vaste materialen en stof. Deze industriële stofzuigers zijn uitgerust met hoogwaardige filtertechniek voor gevaarlijke stoffen en hebben dankzij de filterreiniging een bijzonder lange levensduur.
Ex industriezuigers
Met onze gecertificeerde explosieveilige industriële stofzuigers voor ATEX Zone 22 met stofklassen M en H heeft u altijd de optimale oplossing voor het opzuigen van explosief stof.