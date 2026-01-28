Aspirateurs industriels

Des appareils mobiles aux unités d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main En version mobile ou stationnaire, pour aspirer de petites ou de grandes quantités de matières liquides ou solides, inoffensives ou nocives – avec les aspirateurs industriels et les unités de dépoussiérage Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles.

Aspirateurs industriels liquides/copeaux

Aspirateurs industriels liquides/copeaux

Nos aspirateurs industriels robustes résistent durablement et de manière fiable aux copeaux abrasifs et aux lubrifiants, même en grande quantité. Cela fait de nos aspirateurs industriels le meilleur choix pour l'aspiration de copeaux et d'émulsions, par exemple sur les fraiseuses et les centres d'usinage modernes.

Aspirateurs industriels solides/poussières

Aspirateurs industriels solides/poussières

Découvrez notre vaste gamme de produits relative aux aspirateurs industriels dotés de systèmes de filtration spécifiques pour l'aspiration des solides et poussières fins et grossiers. Ces aspirateurs industriels sont équipés de systèmes de filtration haut de gamme pour les poussières nocives et offrent des durées de vie particulièrement longues grâce au décolmatage du filtre.

Aspirateurs industriels Ex

Aspirateurs industriels Ex

Grâce à nos aspirateurs industriels antidéflagrants certifiés pour la zone ATEX 22 avec les classes de poussière M et H, vous disposez toujours de la solution optimale pour l'aspiration des poussières explosives.

