Aspirateurs industriels

Des appareils mobiles aux unités d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main En version mobile ou stationnaire, pour aspirer de petites ou de grandes quantités de matières liquides ou solides, inoffensives ou nocives – avec les aspirateurs industriels et les unités de dépoussiérage Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles.