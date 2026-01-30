Dépoussiéreurs Ex

Pour toutes les matières en suspension à risque d'explosion L'aspiration continue des particules explosives en suspension directement à la source au cœur du process implique des exigences extrêmes envers les dépoussiéreurs industriels. Nos dépoussiéreurs et dépoussiéreurs Ex se montrent convaincants depuis de nombreuses années pour le fonctionnement continu stationnaire 24/7 dans beaucoup de secteurs de l'industrie, notamment dans l'usinage des métaux et du bois, dans l'industrie automobile, dans les industries chimique et pharmaceutique, dans l'industrie agroalimentaire, dans la papeterie, dans l'industrie de transformation du caoutchouc et des matières plastiques ainsi qu'en zone 22.