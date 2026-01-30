Ex stofafzuiging

Voor alles wat in de lucht hangt en explosief is. De continue afzuiging van zwevende, explosieve deeltjes direct op de plaats van herkomst in het proces stelt extreem hoge eisen aan industriële stofafzuigsystemen. Onze dedusters en Ex dedusters bewijzen zichzelf al vele jaren bij 24/7 continu stationair gebruik in vele industriële sectoren, met name in de metaal- en houtverwerking, in de auto-, chemische en farmaceutische industrie, voedingsindustrie, papierproductie, in de rubber- en kunststofverwerkende industrie, evenals in Zone 22 omgevingen.