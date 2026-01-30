Industriële stofafzuiging
Continue afzuiging van zwevende deeltjes. De continue stofafzuiging direct op het punt van oorsprong, evenals uit de omgeving, levert een belangrijke bijdrage aan de procesbetrouwbaarheid en veiligheid op het werk. Onze industriële stofafzuigers zijn geschikt voor alle soorten stof en fijne spanen die voorkomen in het productieproces.
Industriële stofafzuigsystemen.
Zwevende deeltjes kunnen sterk variëren: fijn stof, gevaarlijk stof, fijne spaanders en allerlei soorten van slijtage. In vele industrieën is het continu afzuigen van afvalstof van metalen, glas, steen, textielvezels, landbouwproducten of chemicaliën essentieel in het directe verwerkingsproces. Onze industriële stofafzuigers vangen zwevende deeltjes betrouwbaar op, zelfs in grote hoeveelheden, en ook bij 24/7 continu gebruik. Ze kunnen rechts worden aangesloten op de bewerkingsposten of de vulinstallaties,
Ex industriële stofafzuigsystemen.
We bouwen onze explosieveilige industriële stofafzuigsystemen strikt volgens de Z22-richtlijn voor explosieve zwevende en brandbare deeltjes.
Afzuigsystemen Ringler
Ringler is al 40 jaar een gerenommeerde fabrikant van mobiele kleine industriële zuiginstallaties, stationaire afzuiginstallaties met buisleidingen en stofafzuigingsmachines met individueel ontwikkelde invoereenheden.
De stationaire industriële stofafzuiging van Kärcher is ontworpen voor het efficiënt opvangen van zwevende deeltjes tijdens het productieproces. Hiervoor werken onze industriële stofafzuigsystemen met een lage onderdruk en een relatief hoge luchtvolumestroom.
Zwevende deeltjes kunnen van uiteenlopende aard zijn: fijn, schadelijk stof, spanen en allerlei soorten slijpsel. Continue industriële stofafzuiging van hout, metaal, steen, textielvezels, voedingsmiddelen of chemicaliën tijdens het proces is essentieel. Onze industriële stofafzuigingen zijn rechtstreeks aangesloten op bewerkingsposten of vul-installaties en vangen continu deeltjes op in de lucht, zelfs in grote hoeveelheden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Kärcher heeft een oplossing voor elke toepassing
De industrie stelt met haar verschillende soorten sectoren bijzondere eisen aan reinigingsoplossingen: procesintegratie, grote hoeveelheden, gevaarlijke stoffen, korte tijdspannen en nog veel meer. Hier zijn zowel universele als speciale machines en systemen nodig. Wij hebben alle stofzuig- en stofafzuigoplossingen voor de industrie.