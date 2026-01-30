De stationaire industriële stofafzuiging van Kärcher is ontworpen voor het efficiënt opvangen van zwevende deeltjes tijdens het productieproces. Hiervoor werken onze industriële stofafzuigsystemen met een lage onderdruk en een relatief hoge luchtvolumestroom.

Zwevende deeltjes kunnen van uiteenlopende aard zijn: fijn, schadelijk stof, spanen en allerlei soorten slijpsel. Continue industriële stofafzuiging van hout, metaal, steen, textielvezels, voedingsmiddelen of chemicaliën tijdens het proces is essentieel. Onze industriële stofafzuigingen zijn rechtstreeks aangesloten op bewerkingsposten of vul-installaties en vangen continu deeltjes op in de lucht, zelfs in grote hoeveelheden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.