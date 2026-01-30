Stofafzuigers

Voor het effectief verwijderen van zwevende deeltjes. Zwevende deeltjes kunnen sterk variëren: fijn stof, gevaarlijk stof, fijne spaanders en allerlei soorten van slijtage. In vele industrieën is het continu afzuigen van afvalstof van metalen, glas, steen, textielvezels, landbouwproducten of chemicaliën essentieel in het directe verwerkingsproces. Onze industriële stofafzuigers vangen zwevende deeltjes betrouwbaar op, zelfs in grote hoeveelheden, en ook bij 24/7 continu gebruik. Ze kunnen rechts worden aangesloten op de bewerkingsposten of de vulinstallaties,