Dépoussiéreurs industriels
Aspiration continue des particules en suspension Le dépoussiérage continu directement à la source au cœur du process ainsi que dans l'environnement contribue grandement à la sécurité des processus et à la sécurité au travail. Nos dépoussiéreurs industriels destinés à l'utilisation dans la production sont adaptés à tout type de poussière et de copeaux fins résultant du processus d'usinage.
Les dépoussiéreurs sont des appareils qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les poussières les plus fines présentes dans l'air. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à faible pression négative et à un débit d'air relativement élevé. La gamme de dépoussiéreurs comprend des appareils pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone Atex 22.
Dépoussiéreurs industriels Ex
Nos dépoussiéreurs industriels antidéflagrants sont conçus dans le respect strict de la directive Z22 pour les particules en suspension et inflammables.
Systèmes d'aspiration Ringler
Depuis 40 ans, Ringler est un fabricant renommé de petits aspirateurs industriels mobiles, d'installations d'aspiration stationnaires avec structure de canalisations et d'installations de dépoussiérage avec unités de détection conçues sur mesure.
Les dépoussiéreurs industriels stationnaires Kärcher sont conçus pour capturer efficacement les particules en suspension dans l'air pendant le processus de production. À cette fin, nos dépoussiéreurs industriels fonctionnent avec une pression négative faible et un débit d'air relativement élevé.
Les particules en suspension peuvent être de différentes natures : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Il est essentiel de procéder à une aspiration d'air industrielle continue pour les poussières de métaux, de verre, de pierre, de fibres textiles, de produits agroalimentaires ou de produits chimiques directement au cœur du processus est indispensable. Raccordés directement aux équipements d'usinage ou de soutirage, nos aspirations centralisées industrielles captent en continu 24/7 et de manière fiable les particules en suspension, même en grande quantité.
Kärcher a une solution pour chaque application
L'industrie, avec ses différents types de secteurs, impose des exigences particulières aux solutions de nettoyage : intégration des processus, grandes quantités, substances dangereuses, courtes périodes de temps et bien plus encore. Des machines et des systèmes tant universels que spéciaux sont ici nécessaires. Nous avons toutes les solutions d'aspiration et de dépoussiérage pour l'industrie.