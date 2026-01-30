Les dépoussiéreurs industriels stationnaires Kärcher sont conçus pour capturer efficacement les particules en suspension dans l'air pendant le processus de production. À cette fin, nos dépoussiéreurs industriels fonctionnent avec une pression négative faible et un débit d'air relativement élevé.

Les particules en suspension peuvent être de différentes natures : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Il est essentiel de procéder à une aspiration d'air industrielle continue pour les poussières de métaux, de verre, de pierre, de fibres textiles, de produits agroalimentaires ou de produits chimiques directement au cœur du processus est indispensable. Raccordés directement aux équipements d'usinage ou de soutirage, nos aspirations centralisées industrielles captent en continu 24/7 et de manière fiable les particules en suspension, même en grande quantité.