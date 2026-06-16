Ramenreiniging

Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vereist een ergonomisch ontwerp, veilige verbindingsonderdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en zuinig werken.

Kärcher Schrapers & mesjes

Schrapers & mesjes

Schoon en veilig: Ergonomische raamschrapers en mesjes in verschillende versies maken het mogelijk om eenvoudig en veilig lijmresten te verwijderen.

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Kärcher Inwassers

Inwassers

Hoogwaardige reinigingsdoeken van verschillende textielsoorten - perfect voor het snel reinigen van glas en alle soorten gladde oppervlakken.

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Kärcher T-houders

T-houders

Onze hoogwaardige ergonomisch gevormde T-bars vormen de ideale basis voor het gebruik van onze hoezen.

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Kärcher Houders raamwisser

Houders raamwisser

Alles onder controle: Met behulp van onze hoogwaardige en ergonomische wissergrepen liggen de verschillende wisserbanen altijd veilig en stabiel in de hand.

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Kärcher Raamwissers en vervangrubbers

Raamwissers en vervangrubbers

Voor streeploos schoonmaken: professionele strips van roestvrij staal met V-vormige uitsparing en speciaal gevulkaniseerde wisserrubbers: extreem elastisch en duurzaam.

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Kärcher Emmers

Emmers

Emmers speciaal ontworpen voor gebruik met ruitensproeiers en ruitenwisser

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Kärcher Glas- en vensterreinigingsset

Glas- en vensterreinigingsset

Perfecte pasvorm: speciaal samengestelde sets bevatten veel handige producten voor de professionele reiniging van glas, ramen, zonnepanelen en serres.

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Kärcher Telescopische handgrepen en toebehoren

Telescopische handgrepen en toebehoren

Veilig werken vanaf de grond: onze extreem stabiele telescopische lansen met betrouwbare bevestigingstechnologie en speciale kegel. Veilige bevestiging van gereedschap zonder verdraaien.

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Kärcher