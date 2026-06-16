Ramenreiniging
Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vereist een ergonomisch ontwerp, veilige verbindingsonderdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en zuinig werken.
Schrapers & mesjes
Schoon en veilig: Ergonomische raamschrapers en mesjes in verschillende versies maken het mogelijk om eenvoudig en veilig lijmresten te verwijderen.
Inwassers
Hoogwaardige reinigingsdoeken van verschillende textielsoorten - perfect voor het snel reinigen van glas en alle soorten gladde oppervlakken.
T-houders
Onze hoogwaardige ergonomisch gevormde T-bars vormen de ideale basis voor het gebruik van onze hoezen.
Houders raamwisser
Alles onder controle: Met behulp van onze hoogwaardige en ergonomische wissergrepen liggen de verschillende wisserbanen altijd veilig en stabiel in de hand.
Raamwissers en vervangrubbers
Voor streeploos schoonmaken: professionele strips van roestvrij staal met V-vormige uitsparing en speciaal gevulkaniseerde wisserrubbers: extreem elastisch en duurzaam.
Emmers
Emmers speciaal ontworpen voor gebruik met ruitensproeiers en ruitenwisser
Glas- en vensterreinigingsset
Perfecte pasvorm: speciaal samengestelde sets bevatten veel handige producten voor de professionele reiniging van glas, ramen, zonnepanelen en serres.
Telescopische handgrepen en toebehoren
Veilig werken vanaf de grond: onze extreem stabiele telescopische lansen met betrouwbare bevestigingstechnologie en speciale kegel. Veilige bevestiging van gereedschap zonder verdraaien.