Schoonmaaktrolleys, transportkarren & mobiele emmersystemen
Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische structuur en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakkarren maken efficiënt en zuinig schoonmaken mogelijk.
FlexoMate
De ergonomische FlexoMate schoonmaakkar zorgt voor snelle en efficiënte schoonmaakprocessen. De modulaire structuur voldoet aan verschillende eisen van de klant en vermindert de fysieke belasting.
Classic
Onze robuuste schoonmaakkarren zijn compact, flexibel en kunnen worden uitgebreid met modules. Ze bieden een oplossing op maat voor elke vereiste op het gebied van objectreiniging.
Hospitality
De hotelwagens van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare zwenkwielen maken de trolley mobiel en maken een gemakkelijke verplaatsing van kamer naar kamer mogelijk.
Enkele en dubbele emmerwagens
Ons uitgebreide assortiment van enkele en dubbele emmerwagens biedt de ideale oplossing voor elke toepassing. De eenvoudige en praktische bediening garandeert schoonmaakprestaties op het hoogste niveau.