Schoonmaaktrolleys, transportkarren & mobiele emmersystemen

Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische structuur en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakkarren maken efficiënt en zuinig schoonmaken mogelijk.

Kärcher FlexoMate

FlexoMate

De ergonomische FlexoMate schoonmaakkar zorgt voor snelle en efficiënte schoonmaakprocessen. De modulaire structuur voldoet aan verschillende eisen van de klant en vermindert de fysieke belasting.

Naar de categorie
Kärcher Classic

Classic

Onze robuuste schoonmaakkarren zijn compact, flexibel en kunnen worden uitgebreid met modules. Ze bieden een oplossing op maat voor elke vereiste op het gebied van objectreiniging.

Naar de producten
Kärcher Hospitality

Hospitality

De hotelwagens van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare zwenkwielen maken de trolley mobiel en maken een gemakkelijke verplaatsing van kamer naar kamer mogelijk.

Naar de producten
Kärcher Enkele en dubbele emmerwagens

Enkele en dubbele emmerwagens

Ons uitgebreide assortiment van enkele en dubbele emmerwagens biedt de ideale oplossing voor elke toepassing. De eenvoudige en praktische bediening garandeert schoonmaakprestaties op het hoogste niveau.

Naar de producten
Kärcher