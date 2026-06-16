De hotelwagens van Kärcher voldoen aan de specifieke eisen van de hotelsector dankzij de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Ze bieden voldoende ruimte voor handdoeken, toiletrollen, vuilniszakken, enz. De wendbare zwenkwielen maken de trolley mobiel en maken een gemakkelijke verplaatsing van kamer naar kamer mogelijk.