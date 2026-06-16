Les chariots d'hôtel Kärcher répondent aux exigences spécifiques du secteur de l'hôtellerie en alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité. Ils sont suffisamment spacieux pour ranger lingettes, rouleaux de papier toilette, sacs poubelles, etc. Les roulettes pivotantes assurent la mobilité du chariot et permettent de le déplacer facilement de chambre en chambre.