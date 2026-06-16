Chariots de nettoyage, chariots de transport et chariots mobiles à seaux
Différents équipements de base, une conception modulaire et ergonomique ainsi que la robustesse durable de nos chariots de nettoyage permettent un nettoyage courant efficace et économique.
FlexoMate
Le chariot de nettoyage ergonomique FlexoMate garantit un nettoyage rapide et efficace. Sa conception modulaire satisfait aux exigences les plus variées des clients tout en réduisant la pénibilité.
Classic
Nos chariots de nettoyage robustes sont compacts, flexibles et modulaires. Ils offrent ainsi une solution sur mesure pour toutes les exigences du nettoyage de mobilier.
Hôtellerie
Les chariots d'hôtel Kärcher répondent aux exigences spécifiques du secteur de l'hôtellerie en alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité. Ils sont suffisamment spacieux pour ranger lingettes, rouleaux de papier toilette, sacs poubelles, etc. Les roulettes pivotantes assurent la mobilité du chariot et permettent de le déplacer facilement de chambre en chambre.
Chariots mobiles à seaux simples ou doubles
Notre vaste gamme de chariots mobiles à seaux simples ou doubles offre la solution idéale pour toutes les applications. Utilisation simple et pratique pour un nettoyage performant au plus haut niveau.