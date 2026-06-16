FlexoMate
Boostez votre équipe ! Notre chariot de nettoyage professionnel FlexoMate vous garantit des processus de nettoyage plus rapides et plus efficaces. Ce chariot flexible et modulaire est adapté à diverses tâches de nettoyage et aux exigences variées des clients. Grâce à sa conception ergonomique et à la poignée réglable en hauteur, il réduit l'effort physique et soulage épaules et poignets.
Swift
Le Swift est la variante de base du FlexoMate. Parfait pour les immeubles d'environ 35 bureaux, ce chariot de nettoyage est particulièrement performant dans les espaces exigus.
Expert
Chariot de nettoyage spacieux pour ranger tous les produits de nettoyage indispensables et même plus : optez pour le FlexoMate Expert pour les immeubles avec environ 10 installations sanitaires et 10 à 15 bureaux.
ExpertPro
Parfait pour les immeubles avec 15 à 20 installations sanitaires, deux à trois kitchenettes et près de 15 à 20 bureaux : vous pouvez équiper le FlexoMate ExpertPro de tout ce qu'il faut pour les tâches exigeantes.