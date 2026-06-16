FlexoMate

Boostez votre équipe ! Notre chariot de nettoyage professionnel FlexoMate vous garantit des processus de nettoyage plus rapides et plus efficaces. Ce chariot flexible et modulaire est adapté à diverses tâches de nettoyage et aux exigences variées des clients. Grâce à sa conception ergonomique et à la poignée réglable en hauteur, il réduit l'effort physique et soulage épaules et poignets.