FlexoMate
Upgrade je team! Onze professionele FlexoMate schoonmaakkar zorgt voor meer snelheid en efficiëntie in het schoonmaakproces. De flexibele en modulaire trolley is geschikt voor uitgebreide schoonmaaktaken en uiteenlopende eisen van klanten. Dankzij de ergonomische structuur en in hoogte verstelbare handgreep vermindert de fysieke inspanning en worden schouders en polsen ontlast.
Swift
De Swift is de basisversie van de Flexomate. Deze schoonmaakkar is perfect voor panden met ongeveer 35 kantoren - en is bijzonder sterk in kleine ruimtes.
Expert
Genoeg ruimte voor de belangrijkste schoonmaakproducten en een beetje meer. Kies de FlexoMate Expert voor panden met ongeveer 10 sanitaire ruimtes en 10-15 kantoren.
ExpertPro
Ideaal voor panden met 15-20 sanitaire voorzieningen, 2-3 kitchenettes en ongeveer 15-20 kantoren: Je kunt de FlexoMate ExpertPro uitrusten met alles wat je nodig hebt voor veeleisende klussen.