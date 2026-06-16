FlexoMate

Upgrade je team! Onze professionele FlexoMate schoonmaakkar zorgt voor meer snelheid en efficiëntie in het schoonmaakproces. De flexibele en modulaire trolley is geschikt voor uitgebreide schoonmaaktaken en uiteenlopende eisen van klanten. Dankzij de ergonomische structuur en in hoogte verstelbare handgreep vermindert de fysieke inspanning en worden schouders en polsen ontlast.