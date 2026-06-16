Vloeren - natreiniging
De juiste apparatuur voor het zuinig en effectief nat reinigen van vloeren - vooral op plekken die moeilijk toegankelijk zijn met machines.
Moppen
Textiel met verschillende materialen en structuren - geschikt voor gericht gebruik voor individuele reinigingsdoeleinden. Voor de beste handmatige reiniging op Kärcher-niveau.
Mophouders
Sprankelend schone vloeren en betrouwbare vloerhygiëne in een handomdraai. Met de juiste reinigingsmachines voor nat reinigen. Ergonomisch ontwerp voor maximale productiviteit en snelheid.
Dweilsystemen
De juiste mop betekent een schone oplossing. Onze mopsystemen zorgen voor maximale schoonmaakprestaties in korte tijd. Eenvoudig in gebruik, snel en direct inzetbaar.
Stelen & handvaten
De juiste steel of handgreep leidt tot het gewenste resultaat. Er zijn verschillende handgrepen om uit te kiezen voor elke behoefte. Geschikt voor gebruik met standaard stof-, vochtige en natte wismachines.
Dweilsystemen met sproeifunctie
Compacte, ruimtebesparende sproeisystemen voor vochtige en natte reiniging van vloerbedekkingen. Mopsystemen met sprayfunctie voor eenvoudige en ruimtebesparende schoonmaakprocessen.
Wissers
Duwt het vuil eenvoudig weg. Met ons uitgebreide assortiment waterzuigers kunnen zowel vloeistoffen als droog en los vuil snel en eenvoudig worden verwijderd.