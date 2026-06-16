Vloeren - natreiniging

De juiste apparatuur voor het zuinig en effectief nat reinigen van vloeren - vooral op plekken die moeilijk toegankelijk zijn met machines.

Kärcher Moppen

Moppen

Textiel met verschillende materialen en structuren - geschikt voor gericht gebruik voor individuele reinigingsdoeleinden. Voor de beste handmatige reiniging op Kärcher-niveau.

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Kärcher Mophouders

Mophouders

Sprankelend schone vloeren en betrouwbare vloerhygiëne in een handomdraai. Met de juiste reinigingsmachines voor nat reinigen. Ergonomisch ontwerp voor maximale productiviteit en snelheid.

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Kärcher Dweilsystemen

Dweilsystemen

De juiste mop betekent een schone oplossing. Onze mopsystemen zorgen voor maximale schoonmaakprestaties in korte tijd. Eenvoudig in gebruik, snel en direct inzetbaar.

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Kärcher Stelen & handvaten

Stelen & handvaten

De juiste steel of handgreep leidt tot het gewenste resultaat. Er zijn verschillende handgrepen om uit te kiezen voor elke behoefte. Geschikt voor gebruik met standaard stof-, vochtige en natte wismachines.

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Kärcher Dweilsystemen met sproeifunctie

Dweilsystemen met sproeifunctie

Compacte, ruimtebesparende sproeisystemen voor vochtige en natte reiniging van vloerbedekkingen. Mopsystemen met sprayfunctie voor eenvoudige en ruimtebesparende schoonmaakprocessen.

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Kärcher Wissers

Wissers

Duwt het vuil eenvoudig weg. Met ons uitgebreide assortiment waterzuigers kunnen zowel vloeistoffen als droog en los vuil snel en eenvoudig worden verwijderd.

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Kärcher