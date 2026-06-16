Nettoyage humide des sols
Le bon équipement pour un nettoyage humide économique et efficace des sols – notamment dans les endroits difficiles d'accès pour les machines.
Textiles
Des textiles aux matériaux et aux textures diverses et variées, adaptés à une utilisation ciblée dans le cadre d'un nettoyage individuel. Pour un nettoyage manuel optimal, selon les normes Kärcher.
Supports pour balai à plat
Des sols éclatants de propreté à l'hygiène fiable en un tour de main. Grâce aux bons appareils de nettoyage pour le nettoyage humide. Ergonomiques pour une productivité et une rapidité maximales.
Balais à plat
Balai adapté, nettoyage impeccable. Nos balais à plat garantissent des performances de nettoyage maximales en un temps record. Faciles à manier, rapides et immédiatement prêts à l'emploi.
Manches
Les bons manches font les bons résultats. Divers manches disponibles au choix pour tous les besoins. Utilisables avec les outils courants pour le nettoyage à sec, à faible humidité ou humide.
Balais à plat vaporisateurs
!Kompakte, platzsparende Sprühsysteme zur Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Moppsysteme mit Sprühfunktion für einfache und kraftsparende Reinigungsvorgänge.!
Raclettes à eau
Pour repousser la saleté en un clin d'œil. Notre vaste gamme de raclettes à eau permet une élimination rapide et facile des liquides ainsi que des saletés sèches et non adhérentes.