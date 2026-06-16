Textiles Durable
Mops réutilisables avec des performances remarquables en termes d'puissance de nettoyage, d'absorption de l'eau et de durabilité.
Autoagrippant
Housses à mop avec système de fixation par velcros pour une fixation hygiénique, ergonomique et rapide des lingettes.
Sacs
Nettoyage ultra-efficace et de haute qualité des sols avec des mops à poches faciles d'utilisation.
Languettes
Bonnettes pour sol avec fixation à languettes pour un lavage et un essorage sans contact direct.
Kentucky
Mops classiques pour le nettoyage humide.