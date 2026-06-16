Textiles Durable

Mops réutilisables avec des performances remarquables en termes d'puissance de nettoyage, d'absorption de l'eau et de durabilité.

Kärcher Autoagrippant

Autoagrippant

Housses à mop avec système de fixation par velcros pour une fixation hygiénique, ergonomique et rapide des lingettes.

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Kärcher Sacs

Sacs

Nettoyage ultra-efficace et de haute qualité des sols avec des mops à poches faciles d'utilisation.

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Kärcher Languettes

Languettes

Bonnettes pour sol avec fixation à languettes pour un lavage et un essorage sans contact direct.

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Kärcher Kentucky

Kentucky

Mops classiques pour le nettoyage humide.

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