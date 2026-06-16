Benodigdheden

Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatig schoonmaken. Voor meer efficiëntie en snelheid in een handomdraai

Kärcher Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid staat altijd voorop. Waarschuwingen verhogen het bewustzijn en waarschuwen tijdig voor mogelijke gevaren en obstakels.

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Kärcher Heuptasjes

Heuptasjes

Altijd aan het werk, altijd bij de hand. Met deze handige houders zijn schoonmaakmiddelen en -gerei voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.

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Kärcher Pads & houders

Pads & houders

Voor elke toepassing: Onze grote keuze aan verschillende pads en houders voor schoonmaakprofessionals op alle gebieden. Praktische bediening voor eenvoudige en efficiënte schoonmaakprocessen.

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Kärcher Sponsen

Sponsen

Geen harde gevoelens! Ons uitgebreide assortiment sponzen biedt de perfecte oplossing voor elke behoefte. Top productkwaliteit voor een betrouwbaar schoonmaakresultaat.

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Kärcher Toiletbenodigdheden

Toiletbenodigdheden

Echte professionals in hun vakgebied. Onze hoogwaardige gebruiksvoorwerpen voor het hygiënisch reinigen van toiletten en sanitaire voorzieningen.

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Kärcher Vuilbakken

Vuilbakken

Voor iedereen die met afval te maken heeft. Onze afvalbakken van hoge kwaliteit in verschillende maten en designs zijn geschikt voor het betrouwbaar opvangen en afvoeren van alle afval.

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Kärcher