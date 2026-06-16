Ustensiles

!Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.!

Kärcher Sécurité

Sécurité

La sécurité avant tout. Les avertissements renforcent la vigilance et vous préviennent à temps des potentiels risques et obstacles.

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Kärcher Sacoches ceinture

Sacoches ceinture

Toujours opérationnel, toujours sous la main. Grâce aux sacoches ceinture pratiques, les détergents et les ustensiles pour le nettoyage manuel sont toujours à portée de main.

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Kärcher Pads et supports

Pads et supports

Pour toutes les utilisations : notre vaste choix de divers pads et supports pour les pros du nettoyage de tous les secteurs. Utilisation pratique pour des processus de nettoyage simples et efficaces.

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Kärcher Éponges

Éponges

!Schwamm drüber. Unser umfassendes Sortiment an Schwämmen bietet die perfekte Lösung für jede Anforderung. Höchste Produktqualität für ein zuverlässiges Reinigungsergebnis.!

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Kärcher Ustensiles pour WC

Ustensiles pour WC

!Echte Profis auf ihrem Gebiet. Unsere hochwertigen Utensilien zur hygienischen Reinigung von Toiletten und sanitären Anlagen.!

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Kärcher Poubelles

Poubelles

Quels que soient vos déchets : nos poubelles de qualité haut de gamme, disponibles en différents formats et modèles, permettent une collecte et une élimination fiables de toutes les ordures.

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