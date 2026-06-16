Ustensiles
!Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.!
Sécurité
La sécurité avant tout. Les avertissements renforcent la vigilance et vous préviennent à temps des potentiels risques et obstacles.
Sacoches ceinture
Toujours opérationnel, toujours sous la main. Grâce aux sacoches ceinture pratiques, les détergents et les ustensiles pour le nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Pads et supports
Pour toutes les utilisations : notre vaste choix de divers pads et supports pour les pros du nettoyage de tous les secteurs. Utilisation pratique pour des processus de nettoyage simples et efficaces.
Éponges
!Schwamm drüber. Unser umfassendes Sortiment an Schwämmen bietet die perfekte Lösung für jede Anforderung. Höchste Produktqualität für ein zuverlässiges Reinigungsergebnis.!
Ustensiles pour WC
!Echte Profis auf ihrem Gebiet. Unsere hochwertigen Utensilien zur hygienischen Reinigung von Toiletten und sanitären Anlagen.!
Poubelles
Quels que soient vos déchets : nos poubelles de qualité haut de gamme, disponibles en différents formats et modèles, permettent une collecte et une élimination fiables de toutes les ordures.