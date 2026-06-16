Vloeren vegen
Er blijft geen stofdeeltje achter op de vloer met onze handmatige schoonmaakhulp. Stofvrij vloeren reinigen wordt gemakkelijk dankzij de handige hulp - uitgebreid en duurzaam.
Wegwerpdoekjes
Topkwaliteit voor maximale stofopname. Geïmpregneerde kleefdoeken voor eenmalig gebruik, die uitstekend reinigen en goed glijden.
Herbruikbare doekjes
Wasbare moppen voor snelle verwijdering van los stof.
Houders voor wegwerpdoekjes
Professionele stofverwijdering met hygiënische en flexibele stofmophouder.
Houders voor herbruikbare doekjes
Hoogwaardige en betrouwbare houder voor professionele stofafzuiging.