Vloeren vegen

Er blijft geen stofdeeltje achter op de vloer met onze handmatige schoonmaakhulp. Stofvrij vloeren reinigen wordt gemakkelijk dankzij de handige hulp - uitgebreid en duurzaam.

Kärcher Wegwerpdoekjes

Wegwerpdoekjes

Topkwaliteit voor maximale stofopname. Geïmpregneerde kleefdoeken voor eenmalig gebruik, die uitstekend reinigen en goed glijden.

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Kärcher Herbruikbare doekjes

Herbruikbare doekjes

Wasbare moppen voor snelle verwijdering van los stof.

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Kärcher Houders voor wegwerpdoekjes

Houders voor wegwerpdoekjes

Professionele stofverwijdering met hygiënische en flexibele stofmophouder.

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Kärcher Houders voor herbruikbare doekjes

Houders voor herbruikbare doekjes

Hoogwaardige en betrouwbare houder voor professionele stofafzuiging.

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Kärcher