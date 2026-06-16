Dépoussiérage des sols
!Mit unseren manuellen Reinigungstools bleibt kein Staubkorn am Boden. Dank der nützlichen Helfer wird staubfreie Bodenreinigung leicht gemacht – flächendeckend und lang anhaltend.!
Textiles Single-use
Haute qualité pour une absorption maximale de la poussière. Lingettes antipoussière imprégnées jetables offrant une excellente puissance de nettoyage et de bonnes propriétés de glissement.
Textiles Durable
Mops lavables pour une élimination rapide de la poussière non adhérente.
Support pour textiles jetables
Élimination professionnelle de la poussière avec les supports pour mop antipoussière hygiéniques et polyvalents.
Support pour textiles réutilisables
Supports de haute qualité et fiables pour l'absorption de poussière professionnelle.