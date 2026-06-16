Dépoussiérage des sols

!Mit unseren manuellen Reinigungstools bleibt kein Staubkorn am Boden. Dank der nützlichen Helfer wird staubfreie Bodenreinigung leicht gemacht – flächendeckend und lang anhaltend.!

Kärcher Textiles Single-use

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Haute qualité pour une absorption maximale de la poussière. Lingettes antipoussière imprégnées jetables offrant une excellente puissance de nettoyage et de bonnes propriétés de glissement.

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Kärcher Textiles Durable

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Mops lavables pour une élimination rapide de la poussière non adhérente.

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Kärcher Support pour textiles jetables

Support pour textiles jetables

Élimination professionnelle de la poussière avec les supports pour mop antipoussière hygiéniques et polyvalents.

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Kärcher Support pour textiles réutilisables

Support pour textiles réutilisables

Supports de haute qualité et fiables pour l'absorption de poussière professionnelle.

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