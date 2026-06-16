Oppervlakken - natreiniging
Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor superieure vuilopname. Garandeert betrouwbare reinheid.
Oppervlakkenreiniging
Alles behalve oppervlakkig: Ons perfect op elkaar afgestemde textiel kan elke uitdaging in oppervlaktereiniging aan en zorgt voor een betrouwbare reiniging van vervuilde oppervlakken.
Glasreiniging
Kristalhelder: ons uitgebreide assortiment voor vochtige en natte reiniging van glasoppervlakken biedt altijd de optimale oplossing voor alle toepassingsgebieden op glas.
Houders
Voor optimaal houvast: de juiste reinigingsmachines voor natte oppervlaktereiniging zijn doorslaggevend voor stralend schone oppervlakken. Een ergonomisch ontwerp en productiviteit hebben hier de hoogste prioriteit.