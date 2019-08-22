Appareils de la plate-forme de batterie Kärcher

Pas de connexion électrique disponible? Voulez-vous éviter un enchevêtrement de câbles dans votre jardin? Ce n'est pas un problème grâce aux nouveaux appareils de jardinage et de nettoyage sans fil avec le système de batterie interchangeable de Kärcher Battery Power. Grâce à deux plates-formes de batteries différentes (18V ou 36V), nous pouvons vous fournir le bon appareil pour chaque performance et application. Flexibilité maximale avec une qualité Kärcher connue.

Aperçu de la plate-forme de batterie 18V

Nettoyage mobile

Aspirateur multifonctions sans fil

Désherbeur sans fil

Tondeuse à gazon sans fil

Coupe bordures sans fil

Taille-haies sans fil

Cisaille à gazon et à arbustes sans fil

Tronçonneuse sans fil

Sécateur sans fil

Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil

Aspirateur cendres et poussières sans fil

Aperçu de la plate-forme de batterie 36V

Nettoyeurs haute pression sans fil

Aspirateur multifonctions sans fil

Tondeuse à gazon sans fil

Coupe bordures sans fil

Taille-haies sans fil

Tronçonneuse sans fil

Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil