Appareils de la plate-forme de batterie Kärcher

Pas de connexion électrique disponible? Voulez-vous éviter un enchevêtrement de câbles dans votre jardin? Ce n'est pas un problème grâce aux nouveaux appareils de jardinage et de nettoyage sans fil avec le système de batterie interchangeable de Kärcher Battery Power. Grâce à deux plates-formes de batteries différentes (18V ou 36V), nous pouvons vous fournir le bon appareil pour chaque performance et application. Flexibilité maximale avec une qualité Kärcher connue.