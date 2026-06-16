Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Flexible haute pression à raccord pour dévidoir AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 315
Longueur (m) 20
Filetage des raccords 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids emballage inclus (kg) 4,4
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur